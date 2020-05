Fase 2: sindaco Catania, la Pescheria riaperta in sicurezza

(ANSA) - CATANIA, 07 MAG - "Uno svolgimento del tradizionale mercato del pesce ordinato e rispettoso delle regole che abbiamo condiviso quali procedure di sicurezza da adottare per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Una ripartenza eccellente sotto ogni profilo che ha rimesso in moto uno dei simboli della nostra Catania, che gradualmente riapre ogni attività". Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese dopo un sopralluogo nello storico mercato della Pescheria che ha riaperto dopo oltre due mesi di chiusura per l'emergenza Coronavirus. Dopo poche ore di lavoro gran parte dei quaranta operatori aveva già esaurito i prodotti ittici in vendita.

Il sindaco Pogliese ha verificato che i due varchi d'accesso della pescheria fossero presidiati da personale della protezione civile comunale e volontari che provvedevano alla misurazione della temperatura corporea, consegnare le mascherine agli utenti che ne erano sprovvisti e imporre l'utilizzo di gel igienizzate per clienti e operatori sforniti di guanti. La notte scorsa l'assessorato. comunale all'Ecologia diretto da Fabio Cantarella ha provveduto a una nuova sanificazione dell'area. (ANSA).