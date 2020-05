Coronavirus: a Palermo italiano trasferito da Guinea

È già ricoverato nel reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale 'Cervello' di Palermo Jesus Jaime Mba Obono, l'informatico di 49 anni, di nazionalità italiana, che si trovava ricoverato in ospedale a Malabo, nella Guinea equatoriale, suo.paese d'origine dopo aver contratto il coronavirus. Intorno alle 5, di stamane è atterrato nel capoluogo siciliano l'aereo militare messo a disposizione dal governo italiano. Ne dà notizia la famiglia.

L'aereo della Aeronautica militare era decollato ieri, intorno alle 15,30, da Pratica di Mare. Un volo militare in alto biocontenimento, organizzato, su richiesta del ministero degli Affari esteri, dal ministero della Difesa. A bordo la équipe dell'Aeronautica militare formata da sanitari, medici ed infermieri specializzati nell'assistenza ai pazienti affetti da malattie infettive in totale isolamento e sicurezza. Jesus Jaime è sposato con la palermitana Chiara Beninati, marito e moglie sono molto impegnati nel sostegno alle comunità africane. La Farnesina aveva raccolto due giorni fa l'appello della donna, disperata per il marito in gravissime condizioni e bisognoso di cure come la dialisi.