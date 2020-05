Scarcerata moglie boss Lo Piccolo

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - C'è anche Rosalia Di Trapani, 72 anni, moglie del boss mafioso palermitano Salvatore Lo Piccolo e madre di Sandro anche lui mafioso, ergastolani, tra i detenuti che sono stati scarcerati in questi giorni per andare agi arresti domiciliari. La donna era stata condannata a otto anni di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione di Cosa nostra al Mercatone della carne di Palermo. Tra gli altri scarcerati vi sono anche il presunto mafioso di Gela Vincenzo Mulè, 58 anni, detto Enzo l'americano, che farebbe parte del gruppo mafioso dei Rinzivillo, e Giacomo Teresi, 74 anni, mafioso del quartiere palermitano di Brancaccio. Nella sua macelleria le microspie degli investigatori captarono un progetto di attentato nei confronti dell'ex procuratore a Palermo Gian Carlo Caselli. A casa è andato anche il killer ergastolano Antonino Sudato, mafioso siracusano del clan Nardo-Aparo che avrebbe partecipato alla guerra di mafia della sua zona negli anni dal '90 al '94.