Droga: piantagione con 284 piante di cannabis, due arresti

(ANSA) - CATANIA, 06 MAG - Carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, hanno arrestato e posto ai domiciliari il 37enne Marco Tomasello ed il 36enne Gabriele Fallica per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa avrebbero affittato da un ignario agricoltore due appezzamenti di terreno nelle campagne di contrada Rascaporto di Paternò dove avrebbero impiantato e coltivato una piantagione di canapa indica costituita da 284 arbusti, alti tra i 70 e 240 centimentri al momento del sequestro, dalla quale era possibile ottenere 56 chilogrammi di marjuana. Il proprietario del fondo ai carabinieri ha detto di non sapere inizialmente della reale attività dei due e quando si è accorto di cosa veramente coltivavano di non aver avvisato le forze dell'ordine per paura di ritorsioni. (ANSA).