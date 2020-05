Coronavirus: moglie ricoverato in Guinea, grazie a Farnesina

(ANSA) - PALERMO, 5 MAG - "Sono felicissima, ho appreso la notizia, mi hanno chiamato pochi minuti fa dal ministero degli Esteri per comunicarmi che stanno attivando le procedure per far decollare un volo di Stato e finalmente potremo riportare a casa mio marito. Adesso la lascio che devo scansionare subito un documento". Sono le prime parole di Chiara Beninati, la giovane palermitana moglie di Jesus Jaime Mba Obono, 49 anni, cittadino italiano, perito informatico disoccupato, che, colpito da coronavirus, si trova ricoverato in gravissime condizioni dallo scorso 27 aprile nell'ospedale 'Loeri Combà' di Malabo, capitale del piccolo Stato africano, incorniciato tra Camerun e Gabon, quasi sulla linea dell'equatore.

Stamattina la donna, disperata per le condizioni del marito in terapia intensiva, aveva lanciato un appello al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al ministro della Salute Roberto Speranza e al capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli per autorizzare il trasferimento Jesus Jaime in Italia.

La vicenda è stata seguita dal ministero degli Esteri e dall'ambasciata in Guinea equatoriale. "Sono stata in contatto con l'ambasciata in Guinea equatoriale, sono stati gentilissimi, mi stanno aiutando", ha detto Chiara Beninati.

Qualche giorno fa l'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo aveva dichiarato la disponibilità ad accogliere Jesus Jaime. Nelle prossime ore dovrebbe decollare l'aereo dell'aeronautica militare verso Malabo. (ANSA).