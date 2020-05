Coronavirus, meno ricoveri e più guariti

(ANSA) - PALERMO, 5 MAG - In Sicilia i positivi al coronavirus sono ancora 2.202 (0), 818 persone sono guarite (+9) e 247 decedute (+3). Quindi vi sono meno ricoveri e aumentano i guariti. Lo dice la Regione siciliana. Degli attuali 2.202 positivi, 393 pazienti (-10) sono ricoverati - di cui 26 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.809 (+10) sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 91.306 (+4.140 rispetto a ieri), su 82.079 persone: di queste sono risultate positive 3.267 (+12).