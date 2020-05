Confimprese a Musumeci, riaprire negozi

(ANSA) - PALERMO, 5 MAG - Riaprire subito i negozi e liberalizzare le vendite. E' la proposta che Confimprese Sicilia ha inviato al presidente della Regione Nello Musumeci. Scalpitano i commercianti, soprattutto il settore dell'abbigliamento, che chiedono, a 48 ore dall'inizio della fase 2, il via libera ad alzare le saracinesche subito e cominciare a vendere. Secondo l'associazione, le vendite dovrebbero ripartire alleggerite dalla burocrazia e dalla regolamentazione in fatto di promozioni e saldi.

"Attendere il 18 maggio per la riapertura non farà altro che aggravare ancor di più il settore - afferma Giovanni Felice, coordinatore di Confimprese Sicilia - Non saranno pochi giorni a fare la differenza. Inoltre, chiediamo al presidente Musumeci che, dal momento della riapertura, i commercianti possano vendere liberamente, almeno per i prossimi sei mesi, senza la preoccupazione di applicare le ormai inadeguate norme".