Tutto esaurito su voli da Roma a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 MAG - Registrano il tutto esaurito i due voli Alitalia da Roma a Palermo, dopo l'avvio della Fase 2 e la possibilità per studenti e lavoratori di fare rientro in Sicilia con l'obbligo di registrarsi e di sottoporsi alla quarantena obbligatoria e all'esame del tampone. Stamane all'aeroporto Falcone-Borsellini sono sbarcati 96 passeggeri, la capienza massima prevista con l'obbligo di distanziamento all'interno dell'aereo. Lo stesso numero di passeggeri è previsto sul secondo volo in arrivo nel tardo pomeriggio da Fiumicino.

Un potenziamento dei voli verso la Sicilia è stato sollecitato stamane dal Governatore Nello Musumeci: "Abbiamo chiesto al ministero dei Trasporti - ha scritto in un post su Facebook - di portare i voli da Roma per Palermo e Catania da due a quattro, sperando che l'Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni sia assolutamente inaccessibile è inaccettabile".(ANSA).