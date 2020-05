Tenta di uccidere il fratello, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 4 MAG - Per antichi dissidi economici ha aggredito il fratello colpendolo a pugni e con un coltello, con il quale gli ha inferto un colpo alla giugulare sinistra, per poi fuggire. L'uomo, un 48enne, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Nesima di Catania per tentativo di omicidio e posto ai domiciliari. A soccorre la vittima, di quattro anni più piccola dell'assalitore, è stato un terzo fratello che l'ha condotta nell'ospedale Garibaldi Nesima dove i medici gli hanno diagnosticato una "ferita lacero-contusa margine mandibola sinistra, frattura del pavimento dell'orbita destra, e fratture varie" con una prognosi di 30 giorni. Il 48enne era intanto tornato a casa per lavare a mano e in lavatrice la tuta che indossava, sporca di sangue. (ANSA).