Gheppio fa nido su cattedrale Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 MAG - Un Gheppio (Falco tinnunculus) ha nidificato sulla cattedrale normanna di Palermo. Il silenzio, il passaggio di pochissime auto in strada, la rara presenza di persone nelle vicinanze, ha convinto il rapace a frequentare i tetti della cattedrale e a nidificare. L'uccello è sttao ripreso in un video da un socio del WWF Sicilia Nord Occidentale che passando vicino al Duomo chiuso per l'emergenza sanitaria in corso, ha sentito il tipico verso del Gheppio, che insieme al Grillaio e alla Poiana adotta una particolare tecnica di volo chiamata "a Spirito Santo", ovvero riesce a stare fermo in aria e puntare la sua preda che, una volta avvistata, ha poche speranze di sfuggire.(ANSA).