Prove estate Sicilia, a Catania 27 gradi

(ANSA) - CATANIA, 2 MAG - Vento caldo e sabbia, dove è piovuto, su strade, auto e balconi. Prove tecniche d'estate oggi in Sicilia con il sole che, seppure velato, ha fatto salire di molto la temperatura. Secondo il sito dell'Aeronautica militare italiana a Catania il termometro è salito fino a toccare, nel primo pomeriggio, i 27 gradi, per 'colpa' dell'alta pressione proveniente dal Nord Africa che sta attraversando l'isola.

Giornata che avrebbe indotto molti catanesi a recarsi, da tradizione, ad abbronzarsi o addirittura a fare il bagno, ma che le norme per il contenimento per l'emergenza Covid-19 vietano.

Secondo le previsioni a partire da domani ci sarà un calo della temperatura: domani 24 gradi e lunedì 20. In attesa di un altro prossimo rialzo. (ANSA).