Teatro: sulla webtv del Massimo "Scene da un matrimonio"

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - La programmazione del Teatro Massimo mette in campo nel fine settimana, "Scene da un matrimonio", un nuovo percorso a tema pensato appositamente per la webTv, interamente dedicato alle scene di nozze e al vasto repertorio di colpi di scena, inganni e trionfi d'amore nell'opera lirica. Lunedì sarà invece on line l'Idomeneo di Mozart, un mito classico con impensabili riferimenti all'attualità dell'epidemia, nell'allestimento di Pier Luigi Pizzi.