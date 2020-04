Mit, nuovi treni e proroga al 17/5 misure limitative isole

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Novità nel trasporto ferroviario con l'aggiunta di nuovi collegamenti a lunga percorrenza che andranno ad integrare l'offerta al fine di assicurare i servivi minimi essenziali. Lo prevede il nuovo Decreto congiunto Mit - Ministero della Salute che - si legge in una nota del Mit - proroga al 17 maggio l'efficacia di tutte le altre misure limitative, relative alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid19.Per la Sicilia dunque non cambierà nulla nei trasporti in aereo e in treno fino al 17 maggio. A Palermo e Catania rimangono due collegamenti ciascuno al giorno con Roma, limitazioni confermate anche per gli scali di Lampedusa e Pantelleria dove opera la compagnia danese Dat, chiusi Comiso e Trapani-Birgi. Nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza operano soltanto il frecciabianca e l'intercity Roma-Reggio Calabria e l'intercity Roma-Palermo (andata e ritorno). Rimangono immutate le restrizioni a villa San Giovanni. Per la Sicilia dunque non cambierà nulla nei trasporti in aereo e in treno fino al 17 maggio. A Palermo e Catania rimangono due collegamenti ciascuno al giorno con Roma, limitazioni confermate anche per gli scali di Lampedusa e Pantelleria dove opera la compagnia danese Dat, chiusi Comiso e Trapani-Birgi. Nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza operano soltanto il frecciabianca e l'intercity Roma-Reggio Calabria e l'intercity Roma-Palermo (andata e ritorno). Rimangono immutate le restrizioni a villa San Giovanni. (ANSA).