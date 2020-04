Mafia: Centro studi Pio La Torre lo ricorda con studenti

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Con un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricordato a Palermo il 38/o anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, nel corso di un incontro promosso dal Centro studi Pio La Torre. L'emergenza sanitaria non ha fermato infatti la presentazione del progetto educativo antimafia e antiviolenza che ha coinvolto centinaia di scuole da tutta Italia e, per la prima volta, anche alcuni studenti- detenuti. "La 13esima indagine sulla percezione del fenomeno mafioso tra gli studenti ci deve far pensare - ha detto Vito Lo Monaco - presidente del centro studi - agli amici giornalisti chiedo di riflettere sui dati del report, perché loro sono la chiave della corretta informazione e della lotta alle fake news. Sui rischi della pandemia il nostro report si è espresso, ma una cosa va detta: occorre che lo Stato sottragga tutti dalla stretta del bisogno. Offrire la detenzione domiciliare ai boss che hanno problemi di salute, però, è un messaggio sbagliato".

Nel corso della videoconferenza trasmessa in streaming sono stati letti anche i messaggi dei presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera Roberto Fico, oltre che di numerosi esponenti politici, sindacali e della società civile. Il centro Pio La Torre è stato antesignano della didattica a distanza, con le sue videoconferenze in streaming, come ha sottolineato anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina: "L'utilizzo della piattaforma web e l'alta qualità delle videoconferenze messe a disposizione delle scuole e da quest'anno dei centri di educazione degli adulti nelle case circondariali rappresentano una modalità di lavoro digitale e smart, ma anche approfondite ed efficaci. Il vostro progetto educativo antimafia e antiviolenza è un'occasione unica di approfondimento della conoscenza dei fenomeni criminali di stampo mafioso e un validissimo percorso educativo".(ANSA).