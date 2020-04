Mafia: annullato sequestro Feudo Arancio Mezzacorona

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Il tribunale del Riesame di Trento ha annullato ieri il decreto di sequestro, emesso a marzo, dei terreni ed edifici delle società Solsicano e Villa Albius sarl del gruppo Mezzacorona, riferibili al brand Feudo Arancio", la cantina siciliana appartenente ad uno dei piu' grandi gruppi vitivinicoli in Italia. Lo rende noto il presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè. L'ipotesi avanzata dai magistrati. che hanno indagato i vertici della società, è di riciclaggio di beni appartenenti a Cosa Nostra. "Salutiamo positivamente questa notizia - afferma Pirrè - che rende giustizia e riabilita un'importante azienda vitivinicola, leader nel settore e vanto del nostro territorio".

"Come affermano i legali di Feudo Arancio - aggiunge il presidente di Confagricoltura - è stata ritenuta radicalmente insussistente l'astratta configurabilità dei reati contestati in relazione agli originari acquisti dei suddetti terreni ed edifici, anche a fronte della evidente trasparenza e tracciabilità delle compravendite realizzate". (ANSA).