Fase 2: a Palermo Piano prefettura,no allentamento controlli

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - A Palermo è tutto pronto per la Fase 2, con un piano messo a punto e coordinato dalla prefettura che scatterà il 4 maggio. I controlli per strada da parte delle forze dell'ordine non saranno allentati e le persone fermate ai posti di blocco dovranno motivare i loro spostamenti. Sono consentiti gli incontri con i familiari e le attività motorie lontano da casa, ma sempre da soli e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Via libera anche alla vendita di cibo d'asporto e alla riapertura di parchi e aree verdi, purché nel rispetto delle distanze e con accessi contingentati.

Sui mezzi pubblici sarà obbligatorio l'uso della mascherina e la distanza di sicurezza. I mezzi, sia autobus che tram, non potranno superare la soglia del 40% della capienza. A bordo ci sarà un addetto che avrà il compito di far rispettare le disposizioni. A Palermo, come nel resto della Sicilia, le persone provenienti da altre regioni dovranno registrarsi e comunicare dove trascorreranno la quarantena obbligatoria disposta con un'ordinanza dal Governatore Musumeci.(ANSA).