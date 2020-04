Sicilia: manovra a rilento all'Ars

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Sta procedendo a ritmi lenti l'esame della legge di stabilità regionale all'Ars. Dopo il ko della maggioranza alla prima prova d'aula con un emendamento del Pd approvato con voto palese nonostante il parere negativo del governo, il presidente Gianfranco Miccichè è stato costretto a sospendere ancora una volta i lavori questa volta su un emendamento del governo sul quale pende un subemendamento del M5s che chiede più fondi per i disabili. Il clima in aula è molto teso. Le opposizioni al momento stanno serrando le fila. Alla prima prova d'aula, governo e maggioranza sono stati battuti su un emendamento del Pd che ha aumentato da 4 a 5 milioni il contributo all'Oasi di Troina, recuperando un milione dai fondi per il turismo. L'aula si è espressa con voto palese.