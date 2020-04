Ponte Genova: sindaco Agrigento, nostro viadotto chiuso

"Genova festeggia il varo del nuovo viadotto che sostituisce il Morandi 623 giorni dopo il tragico crollo del 14 agosto del 2018. Meno di un anno di lavori. Oggi si parla di un modello per l'Italia, l'Italia che sa rialzarsi in piedi e ricominciare. Un modello, che è quello della nomina di un commissario straordinario in persona del sindaco di Genova, e che ha significato, sì, maggiori responsabilità ma anche sburocratizzazione, velocizzazione delle procedure. Si pensi ora al futuro di un'Italia che non sia mai più a due velocità". Lo afferma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

"Ad Agrigento il nostro viadotto Morandi è stato chiuso nel marzo del 2015, riaperto dopo alcuni interventi e richiuso nel maggio del 2017. I lavori dovrebbero terminare nel 2021. Per il breve ponte Petrusa che sovrasta la statale 640 tre anni non sono bastati a ultimarlo. - aggiunge - Di infrastrutture indispensabili come la Agrigento-Palermo e la Agrigento Caltanissetta col suo raccordo alla A 19 Palermo-Catania non sono bastati 30 anni a garantirne il completamento. Ora non si pensi che la Sicilia possa ripartire a motore spento. La ripartenza dopo questa crisi che sta investendo il Paese sarà ancor più difficile da un territorio che non può contare su infrastrutture mimime". "Serve - sostiene Firetto - la velocizzazione della rete ferroviaria, servono strade adeguate senza deviazioni e semafori sulla Statale 189 e sulla 115, servono adeguamenti dei porti e dei porticcioli turistici. Ad Agrigento serve quel minimo di infrastrutture per stare al passo con quella parte d'Italia che oggi si erge a simbolo di rinascita". (ANSA).