Musumeci furioso attacca deputato Iv

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Bagarre all'Assemblea siciliana.

Alla richiesta di voto segreto su un emendamento alla legge di stabilità, il governatore Nello Musumeci s'infuria e attacca deputato Iv: "Vado via, mi auguro che di lei si possa occupare ben altro Palazzo". Musumeci, visibilmente alterato, ha preso la parola dai banchi del governo dopo che il deputato di Iv, Luca Sammartino, aveva chiesto il voto segreto su un emendamento del M5s a una norma della legge di stabilità che stanzia fondi per lo sport. "Mi auguro che di lei e di quelli come lei si possa occupare ben altro Palazzo". Sammartino è indagato dalla Procura di Catania per corruzione elettorale nell'ambito di un'inchiesta sulle passate elezioni. L'intervento di Musumeci ha scatenato la bagarre a ala d'Ercole. Dagli scranni dei parlamentari si è udito: "Questa è una minaccia...". E ancora: "Vergogna". Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha subito sospeso i lavori, stigmatizzando le parole di Musumeci. Il confronto infuocato è proseguito fuori dall'aula.