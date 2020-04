Csm: va in pensione Morvillo, il cognato di Falcone

(ANSA) - ROMA, 29 APR - La prossima settimana andrà in pensione il procuratore di Trapani Alfredo Morvillo, fratello di Francesca e cognato di Giovanni Falcone, morti con la scorta nella strage di Capaci. E in apertura del plenum del Csm il consigliere Nino Di Matteo ha voluto esprimergli la gratitudine non solo per aver celebrato "importanti processi di criminalità organizzata e non solo", ma anche per il "suo appassionato contributo nel dibattito sull' azione di contrasto alle mafie".

"Fratello di Francesca Morvillo e cognato di Giovanni Falcone subito dopo la strage, ha saputo impegnarsi da componente della Dda di Palermo in processi delicatissimi riguardanti il cuore d quel potere criminale che aveva concepito la strage di Capaci.

Tutti gli dobbiamo un ringraziamento", ha concluso Di Matteo.