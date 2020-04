Criminalità: rapina sala bingo Palermo, 4 arresti

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - La Polizia ha arrestato quattro persone per la rapina, del 10 giugno scorso, alla sala bingo "Big Bingo" di via Molinari a Palermo. La banda riuscì a impossessarsi di oltre 68.000 euro, custoditi nella cassaforte temporizzata e nel cassetto del registratore di cassa. Gli arrestati sono Antonio Cardella, Angelo Donzelli, Francesco Piano, Cinzia Bertolino, che ha avuto i domiciliari.

Per Gaetano Geraci è stato diposto l'obbligo di dimora.

A portare gli agenti ai rapinatori sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza all'interno della sala bingo, che hanno ripreso le fasi salienti della rapina.

Cardella e Bertolino entrarono nel locale e si diressero verso la cassa dove, con un diversivo, distrassero l'impiegata addetta alla vendita dei tabacchi in modo da impedirle di notare l'ingresso dei complici e di azionare il dispositivo di allarme posizionato vicino la sua postazione. Donzelli, che aveva una maschera col volto di un leone, con in pugno una pistola minacciò l'impiegata e la costrinse ad aprire la cassaforte.

Piano, che aveva un casco integrale, rimase all'interno della sala, immobilizzando gli avventori e sorvegliando la porta d'ingresso.

Geraci denunciò falsamente il furto della moto utilizzata invece per fuggire dal luogo della rapina.