Coronavirus: Cannariato, provvedimenti governo insufficienti

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - "L'effetto Coronavirus sull'economia, ha già decretato la fine di 9mila aziende in più del 2019 in un solo trimestre: cosa accadrà se non saranno presi immediatamente provvedimenti concreti?. E' questa la domanda che si pone l'imprenditrice palermitana Marcella Cannariato, amministratore di A&C Broker. "I numeri che hanno acceso i riflettori sulla mortalità delle imprese in questi primi tre mesi sono quelli diffusi da Unioncamere-InfoCamere in questi giorni ed il Governo cosa fa in questa 'fase 2'? - chiarisce l'imprenditrice -. Mette in piedi un provvedimento totalmente insufficiente, pieno di complicazioni burocratiche e ritardi che rischiano di compromettere per sempre la sopravvivenza delle imprese e fa propaganda e demagogia parlando di 'contributi a fondo perduto' per le piccole e medie imprese, fino a 9 dipendenti, con cifre che si aggirano attorno a 4mila-5mila euro. Cosa si fa con queste cifre ridicole? La definizione di piccole e medie imprese, data dall'Unione Europea non riguarda certamente imprese con questi numeri. E poi le famiglie, i lavoratori, le aziende di ogni settore e dimensione si aspettavano delle risposte concrete: avremo un aiuto economico? Se si, quando esattamente? Cosa può interessare, ad un popolo in grande apprensione per il proprio presente e futuro, sapere che verrà eliminata l'Iva sulle mascherine? Sono queste e molte altre le perplessità che questo dpcm ci ha 'regalato' ed il grido straziante dell'economia e delle imprese - conclude Cannariato - non può passare inosservato: adesso realmente si faccia qualcosa per far ripartire l'Italia, o pagheremo questo periodo con un gravissimo disastro economico".(ANSA).