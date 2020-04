Uccisa nel palermitano:15mila a euro a complici per omicidio

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Maria Francesca Castronovo avrebbe consegnato circa 15 mila euro ai due complici per uccidere la zia. I soldi sono stati trovati dai carabinieri in casa di Guy Morel Diehi l'ivoriano che la donna avrebbe 'ingaggiato' assieme a Toumani Soukouna per assassinare la familiare.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, Angela Maria Corona sarebbe stata strangolata, poi messa in un sacco e il cadavere sarebbe stato buttato in un dirupo nella strada provinciale 16 che collega Bagheria e Casteldaccia. Il corpo sarebbe stato dilaniato da animali randagi, e questo spiega perché alcune parti,come la testa e una porzione del busto, non sono state trovate. L'autopsia non è stata ancora eseguita. La nipote e i due presunti sicari sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

(ANSA).