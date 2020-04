Coronavirus: aveva pony in auto, multato nel Nisseno

(ANSA) - CALTANISSETTA, 24 APR - Trasportava un piccolo pony nella parte posteriore dell'automobile, una Fiat Doblò. I poliziotti lo hanno multato per violazione delle disposizioni concernenti il benessere degli animali. Il mezzo utilizzato infatti, non rispettava i requisiti di legge. Gli agenti impegnati, nei controlli finalizzati al contenimento della diffusione del covid-19, durante il controllo dei documenti hanno udito dei rumori provenire dalla parte posteriore del mezzo e, con loro grande sorpresa, hanno trovato un piccolo pony legato. Il conducente ha riferito di aver acquistato l'animale, regolarmente munito di microchip, e che lo stava trasportando a casa. L'uomo è stato condotto in questura per gli accertamenti e l'animale visitato da un veterinario dell'Asp. Il piccolo pony, trovato in buone condizioni di salute, è stato affidato a una stalla in possesso dei requisiti di legge. In questo periodo caratterizzato dalle restrizioni imposte dalle norme di contenimento del Covid-19, il trasporto di animali è consentito solo per quelli destinati ad attività riproduttive e zootecniche e per motivi connessi alla loro salute e benessere. Sono, invece, espressamente vietati, gli spostamenti di animali per finalità ludico ricreative e per addestramento.(ANSA).