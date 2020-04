Coronavirus: al via tour virtuali in palazzi storici Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Anche Palermo, giocoforza "silente" - tra musei serrati, giardini chiusi, mostre rimandate - sperimenta in questo periodo modalità alternative di fruizione della cultura, aspettando di poter riaprire le porte dei luoghi.

La Fondazione Sicilia e Sicily Art & Culture, in collaborazione con Settimana delle Culture, promuovono un ciclo di conversazioni e visite guidate virtuali dal titolo Palermo silente, Cultura viva, curato da Massimiliano Marafon Pecoraro, visiting professor presso l'Emerson College di Boston, e organizzato da Civita Sicilia con l'utilizzo di una piattaforma social che consente di affidare il racconto al dialogo con chi abita, studia o lavora a Palazzo Branciforte, Palazzo Alliata di Pietratagliata, l'Archivio di Giorgio Fernandez, Palazzo Francavilla e Villa Zito. Cinque incontri, introdotti dallo stesso Marafon Pecoraro che si confronterà con altrettanti esperti, restauratori, storici, racconteranno dimore storiche, archivi di architettura e collezioni private con la passione dei "veri padroni di casa" pur in assenza di pubblico tangibile.

Si può partecipare agli incontri, fino ad esaurimento posti disponibili, tramite la piattaforma Zoom a cui si accederà dopo la prenotazione via email a segreteria@civitasicilia.it entro le 24 ore precedenti la visita stessa.

Il via al primo incontro stasera alle 18: Palazzo Branciforte, dalla storia all'arte Massimiliano Marafon Pecoraro dialogherà con Gabriella Sciortino, responsabile dei servizi educativi di Civita Sicilia, sull'affascinante storia del Palazzo che da dimora gentilizia divenne Monte dei Pegni e oggi è stato riconvertito in centro culturale polivalente che custodisce parte delle collezioni storico-artistiche della Fondazione Sicilia, a seguito del prestigioso restauro firmato da Gae Aulenti. L'appuntamento successivo è fissato per sabato 25 aprile alle 18,00: Palazzo Alliata di Pietratagliata, dalla carta alla pietra.(ANSA).