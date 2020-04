Sindaco riapre cimitero, no dai colleghi

(ANSA) - MODICA (RAGUSA), 23 APR - Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha deciso di riaprire da domani il cimitero. A motivare la sua ordinanza il fatto che il cimitero si trovi fuori dal perimetro urbano. Ma la sua scelta è stigmatizzata dagli altri primi cittadini iblei, compreso il Commissario straordinario di Vittoria, l'ex prefetto Filippo Dispenza, che lo invitano a revocare subito l'ordinanza. "La decisione del sindaco di Modica di autorizzare autonomamente l'apertura del cimitero - scrivono i sindaci iblei - è un fatto grave che crea confusione e disorientamento nella comunità, sentimenti che potrebbero sfociare in una ribellione sociale qualora non venisse revocata con urgenza. A prescindere dalla illegittimità della decisione è evidente che va stigmatizzato il comportamento di qualsiasi amministratore locale che iniziative estemporanee in assoluto dispregio anche dei principi irrinunciabili ed inderogabili di univocità di approccio e di azione".