Editoria: dalle strade al web la 'Via dei librai' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 APR - L'apertura è stata affidata a una conversazione con gli organizzatori. Poi il programma è andato avanti con incontri, presentazione di libri, interventi, letture e uno spazio per i bambini. Il programma della "Via dei librai", rassegna dell'editoria indipendente, si è trasferito dalle vie del Cassaro, nel centro storico di Palermo, all'immenso spazio del web. La scelta degli organizzatori di portare nella Rete la quinta edizione della manifestazione non ha penalizzato il programma e ha incontrato anche i favori del pubblico.

Dal 23 al 27 aprile gli incontri e le presentazioni delle novità editoriali saranno presentati in streaming nella pagina Facebook "La Via dei Librai" e nei siti www.laviadeilibrai.it e www.ballarosignificapalermo.it.

Il programma è fitto di appuntamenti lungo l'intera giornata.

Le adesioni sono state così numerose che è stato necessario prolungare di un giorno la rassegna. Tanti i volti e le voci noti della vita culturale, civile e politica. Sono tra l'altro, previsti interventi degli scrittori Simonetta Agnello Hornby, Piero Melati, Gaetano Basile, Roberto Alajmo, Alessia Franco, Daniela Tornatore, Stefania Auci, Alan Friedman che dialogherà con il sindaco Leoluca Orlando. Il 25 aprile l'arcivescovo Corrado Lorefice dialogherà con Francesco Lombardo del comitato scientifico della manifestazione su "Altruismo, relazione, amore nella città-comunità". E pure immerso nell'attualità è il dibattito che seguirà alle 19: moderato dal vice direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, metterà a confronto Leoluca Orlando e Simonetta Agnello Hornby i collegamento da Londra.

Il 26 aprile sulla "città internazionale", tema conduttore della rassegna, si poserà uno sguardo femminile: si confronteranno Pamela Villoresi, direttrice del teatro Biondo, e la giornalista Elvira Terranova. L'incontro sarà moderato da Roberto Leone. Il 27 aprile, ultimo giorno della manifestazione, riflessioni e idee sull'attualità e sulla prospettiva delle attività culturali nell'attuale condizione di distanziamento sociale.

Alle 19 interverranno in collegamento il sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone, il direttore artistico di una Marina di libri, Piero Melati, e il giornalista di Repubblica Enrico del Mercato. (ANSA).