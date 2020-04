Musumeci a Conte, Regioni centrali fase2

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - Per l'avvio della cosiddetta fase 2, fondamentale è "l'organizzazione sanitaria", così come "la condivisione col governo nazionale" delle misure per la ripartenza graduale, a cominciare dai cantieri, mettendo in sicurezza le persone e puntando sul "ruolo delle Regioni, centrale per assicurare al Paese di farcela". Sono i temi, apprende l'ANSA, posti dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, al premier Giuseppe Conte nel corso della video-conferenza Stato-Regioni. Musumeci ha chiesto informazioni al premier sulla riapertura dei cantieri stradali e ferroviari, in particolare se riguarderà solo quelli pubblici o anche quelli privati e con quali misure di sicurezza.

Per qualche mese la Sicilia non avrà particolari esigenze di approvvigionamento di mascherine "grazie agli acquisti fatti in autonomia", ma "bisogna pensare a prospettive di media scadenza". Così, apprende l'ANSA, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte nel corso della video-conferenza Stato-Regioni.