Migranti: nave per quarantena Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - "Ieri sono stato contattato dal prefetto, probabilmente la prossima settimana arriverà una nave che stazionerà tra Lampedusa e Porto Empedocle per mettere in quarantena i migranti che sbarcano nell'isola in modo autonomo".

L'ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, in audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen in materia di immigrazione, in corso a Palazzo San Mancuto, che sta ascoltando in video-conferenza anche i sindaci di Porto Empedocle e Pozzallo. (ANSA).