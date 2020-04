Coronavirus: esercito sanifica case per anziani e zone rosse

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - L'esercito, che in Sicilia è impegnato a sostegno del contenimento del Coronavirus, ha avviato a Palermo la sanificazione dei locali di enti assistenziali e case per anziani. Nei prossimi giorni estenderà gli interventi di disinfezione ambientale nelle "zone rosse" della Sicilia.

Gli interventi vengono effettuati dai militari e dagli esperti della Brigata Aosta a Palermo su richiesta del sindaco Leoluca Orlando e nelle "zone rosse" su segnalazione del presidente della Regione, Nello Musumeci.

Nel capoluogo i nuclei di "disinfettori" hanno effettuato la sanificazione dei luoghi aperti al pubblico e di quelli in uso ai dipendenti degli enti assistenziali nonché le aree promiscue dove è più alto il rischio di contagio. Successivamente saranno sottoposti a trattamento 14 istituti: l'opera di igienizzazione abbatterà la carica microbica ambientale in uffici, corridoi e androni frequentati dagli ospiti e dal personale medico e paramedico. (ANSA).