Conte a Musumeci,turismo nostro orgoglio

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - "Faremo" ogni sforzo "per recuperare tutto quello che è possibile" perché il turismo "è un sentimento di orgoglio nazionale". Così, apprende l'ANSA, il premier Giuseppe Conte ha risposto al governatore Nello Musumeci, che gli aveva chiesto, in video-conferenza Stato-Regioni, di "iniziare a disciplinare quali segmenti del turismo possono ripartire", citando quelli "naturalisti e ambientali", che non creano assembramenti.

Un piano sul turismo "per dare un segnale anche all'estero". Ad annunciarlo, secondo quando apprende l'ANSA, il premier Giuseppe Conte rispondendo durate il confronto Sttao-Regioni al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, collegato in video-conferenza. Il premier avrebbe assicurato che il governo se ne occuperà subito dopo la chiusura della discussione sul piano Colao per la cosiddetta ripartenza.