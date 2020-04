Morto finanziere Mancuso, creò Equinox

(ANSA) - MESSINA 18 APR - E' morto nella sua casa di Milano, all'età di 70 anni, Salvatore Mancuso, il manager finanziario che aveva iniziato la sua attività lavorando nell'agenzia della Cassa di Risparmio di Sant'Agata di Militello (Me), suo comune di nascita. Ha diretto la Succursale 3 della Cassa di Risparmio di Messina che, tra l'altro, amministrava i conti della Rodriquez SpA. Questo nuovo incarico consentì a Mancuso di fare un salto di qualità nella sua strada verso il successo perché entrò in diretto contatto con Carlo Rodriquez, presidente della società che costruiva gli aliscafi. L'industriale apprezzò talmente le capacità finanziarie da volerlo ad ogni costo accanto a sé, fino al punto da nominarlo amministratore delegato della sua azienda. Mancuso fece quotare in Borsa la Rodriquez SpA ed entrò nel mondo della finanza nazionale e internazionale.

Fu anche presidente per un breve periodo del Banco di Sicilia, prima dell'acquisizione di Capitalia da parte di Cesare Geronzi.