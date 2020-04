Covid-19:Gdf etnea chiude cantiere edile

(ANSA) - GIARRE (CATANIA), 18 APR - Un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile privato di Giarre in cui erano al lavoro quattro persone, senza rispettare i protocolli di sicurezza anticontagio da Covid-19 autorizzati solo per opere pubbliche e di pubblica utilità, è stato scoperto dalla guardia finanza del comando provinciale di Catania. Militari delle Fiamme gialle del nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno sanzionato il titolare dell'impresa e tre dipendenti. I lavori sono stati sospesi ed è stata disposta la chiusura provvisoria dell'azienda.

Nell'ambito di controlli per contenere la pandemia da Coronavirus, inoltre, la guardia di finanza di Catania ha sanzionato un ambulante al dettaglio di Niscemi (Caltanissetta) che, disattendendo il divieto disposto dal Presidente della Regione Siciliana di commerciare in un comune diverso dal proprio, è stato trovato a Caltagirone intento a vendere prodotti ortofrutticoli con la propria bancarella. (ANSA).