Covid-19: Sicilia 2.171 casi, 32 in più

Sono 2.171 i positivi al Covid-19 in Sicilia, 32 più di ieri, e 305 le persone guarite. Lo dice la Regione Siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6). Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati - di cui 42 in terapia intensiva (-4) - mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare.