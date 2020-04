Covid-19: migliora vescovo Caltagirone

(ANSA) - CATANIA, 18 APR - Migliorano le condizioni del vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, ricoverato all'ospedale Gravina dopo essere risultato positivo al Covid-19. "Il presule è sereno - dice il direttore di Malattie Infettive, Salvatore Bonfante - e le sue condizioni cliniche sono buone. Anche il quadro radiologico e gli indici di flogosi indicano un chiaro miglioramento. Inoltre, respira autonomamente senza apporto di ossigeno". La notizia del contagio era stata data lo scorso 3 aprile con una nota nella quale si precisava che le condizioni di salute del vescovo erano stabili. "I miglioramenti ci sono - afferma mons. Peri in un messaggio alla Diocesi - ma bisogna avere pazienza e sapere aspettare che a poco a poco la salute ritorni. Grazie del vostro affetto e della vostra preghiera che ricambio ad ognuno personalmente. Vi abbraccio e continuiamo a pregare e sperare. Cercate di non ammalarvi, non è una passeggiata". Intanto, trascorsi i 14 giorni previsti, i suoi collaboratori hanno concluso l'isolamento preventivo.