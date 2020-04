Cc consegnano 34 tablet ad alunni etnei

(ANSA) - TRECASTAGNI (CATANIA), 17 APR - Carabinieri di Trecastagni hanno consegnato 34 tablet messi a disposizione dell'istituto comprensivo Ercole Patti per alunni della scuola sprovvisti del supporto informatico indispensabile per assistere a lezioni e ultimare i programmi. E' stata la dirigente scolastica, Francesca Amore, a chiedere l'aiuto dei militari dell'Arma per portare a casa degli alunni che ne erano ancora sprovvisti i tablet che gli consentiranno di potere chiudere l'anno scolastico nonostante la chiusura dell'istituto per l'emergenza Covid-19. (ANSA).