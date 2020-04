Teatro: Fondazione Inda propone incontri sui social

(ANSA) - SIRACUSA, 16 APR - La Fondazione Inda apre al pubblico le dirette video riservate agli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Da oggi, collegandosi alle ore 18, sulla pagina facebook dell'Istituto nazionale del dramma antico, anche gli studenti, i liceali, i semplici cultori di teatro e di drammaturgia antica, potranno seguire gli incontri in rete organizzati con le personalità del mondo accademico, della cultura e dello spettacolo.

Il programma, Antichi Pensieri, oggi vedrà protagonista il traduttore dell'Elena di Euripide, Walter Lapini. Domani sarà la volta dell'editore e romanziere esordiente Gian Arturo Ferrari, che parlerà della figura di Edipo. Martedì 21 Daria Galateria, la francesista esperta del teatro di Racine, tratterà del mito di Fedra; mercoledì la regista Muriel Mayette Holtz, parlerà delle Troiane di Euripide; e giovedì Maddalena Crippa si soffermerà sulla sua interpretazione di Ecuba, Medea e Clitennestra. Fra le altre iniziative digitali, ogni giorno, alle 16, in rete una clip realizzata per l'Inda dai principali protagonisti delle passate stagioni al Teatro Greco di Siracusa, che hanno accettato di offrire un monologo tratto dal repertorio classico o la lettura di una poesia.

Per il ciclo Le Verità nascoste, ogni venerdì alle 16, la Fondazione Inda diffonde un video sulle grandi figure della mitologia e della cultura, da Tiresia a Edipo, da Medea ad Agamennone, attraverso le interpretazioni degli attori che si sono esibiti nelle rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa.(ANSA).