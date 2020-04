Esercito sanifica edifici comune Messina

(ANSA) - CATANIA, 15 APR - Prosegue a Messina, da parte dell'esercito, il programma di igienizzazione degli edifici comunali e del Municipio per il contenimento della pandemia da Covid-19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata Aosta hanno effettuato la sanificazione di Palazzo Weigert, sede dell'assessorato alla Cultura, del Palacultura, dell'ex Convitto Dante Alighieri, del palazzo Satellite e del Dipartimento Mobilita Urbana (Atm). Questa tipologia di intervento, per cui l'esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell'ambito della medicina preventiva e dell'igiene ambientale, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare quindi la salubrità ambientale.