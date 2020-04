Coronavirus: Medico, sento angoscia famiglie pazienti

"Quello che mi colpisce nel lavoro per l'emergenza Covid-19 è vedere i parenti dei pazienti costretti a lasciare i loro cari al cancello d'ingresso. Angosciati sperano di rivederli in buona salute, e ce li affidano. Sento la loro angoscia. E poi i familiari delle vittime che non possono avvicinarsi alla salma, toccare il proprio caro un ultima volta: rivedono solo la bara chiusa". Emanuele La Spada, 43 anni, è il dirigente medico responsabile del pronto soccorso del covid hospital di Partinico (Pa). "Ieri davanti la nostra struttura sono venuti equipaggi dei carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e protezione civile - dice - e hanno acceso le sirene delle loro auto: ci hanno voluto rendere omaggio. E' stato un momento bello e toccante". "Al mattino appena sveglio telefono al collega del Pronto soccorso mi informo com'è andata la notte se ci sono stati nuovi ricoveri. Poi mi metto in auto e vado a Partinico - racconta il medico - Le forze dell'ordine mi hanno fermato almeno quattro volte in un mese, nel tragitto da Palermo, per controllarmi. Appena gli agenti vedono che sono un medico del Covid hospital mi salutano e mi fanno andar via subito". La Spada è sposato con Francesca, medico nel pronto soccorso dell'ospedale Cervello a Palermo che fa parte anche del personale di un'ambulanza Covid a Misilmeri. "A noi non sono mai mancati i dispositivi di protezione individuale come le mascherine - spiega - Le nostre necessità sono state sempre accolte e anche le associazioni di volontariato, le parrocchie, l'Arma dei carabinieri ci hanno dato una mano con le donazioni. Grande solidarietà".