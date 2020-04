Picchia e minaccia morte madre,arrestato

(ANSA) - MODICA (RAGUSA), 11 APR - Prima ha picchiato la madre, quando la donna ha trovato rifugio in casa di alcuni vicini di casa l'ha raggiunta e ha continuato a malmenarla e poco dopo l'arrivo della polizia ha impugnato un coltello da cucina minacciandola di morte. Il 22enne, con problemi di alcool, è stato bloccato da agenti del commissariato di Modica, che ha tentato di colpire anche loro, con l'uso di dello spray capsicum in dotazione alle forze dell'ordine. La donna, per le lesioni riportate nell'aggressione e lo stato di ansia e di paura, è stata condotta nel pronto soccorso nell'ospedale. Il 22enne è stato arrestato per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere. Successivamente, l'autorità giudiziaria ha convalidati l'arresto e disposto la scarcerazione del giovane che è stato sottoposto al divieto di dimora a Modica. (ANSA).