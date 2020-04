Opera Pupi protagonista spettacoli Web Museo Pasqualino

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - Sarà dedicata all' Opera dei pupi la nuova settimana di programmazione dell'iniziativa #ILMUSEOPASQUALINOACASATUA. Un'epopea dal grande fascino, tra gli esempi più significativi della memoria storica e dell'identità culturale della Sicilia tanto da essere proclamata dall'Unesco nel 2001 capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Appuntamento da lunedì 13 a domenica 19 marzo, ogni giorno alle 15 sui social (facebook, twitter e instagram) e siti istituzionali.

Si comincia proprio il giorno di Pasquetta con la condivisione della prima parte del video Per filo e per segno, prodotto nel 1990 dall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari di Palermo, con la regia di Roberto Andò. Un viaggio nell'universo dei pupi, burattini, marionette, ombre e figure animate presentato dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, che si concluderà martedì 14 aprile con la seconda parte del video.

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, sempre alle 15, due giornate dedicate alla prima e alla seconda parte di Nasce un paladino, a cura di Roberto Andò e Rita Cedrini, prodotto nel 1985 dal Laboratorio antropologico della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.

Si prosegue, venerdì 17 aprile, con il progetto multimediale La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato di Emanuele Romanelli (custodito al Museo delle Marionette) con animazione 2D di un cartellone tradizionale dell'opera dei pupi di Palermo.

Sabato 18 aprile sarà la volta del documentario in 3D Pupi a 360 gradi, di Alessandra Grassi, un'opera intersettoriale che intreccia i linguaggi dell'opera dei pupi, del film documentario e delle nuove tecnologie audiovisuali.

Infine, domenica 19 aprile, spazio ai più piccoli con la versione online del laboratorio BIMBILAB, Come i pupi raccontano. Il laboratorio è parte di un ciclo di iniziative mirate alla conoscenza e all'approfondimento di alcune delle collezioni del museo legate alla tradizione del teatro di figura nazionale, internazionale e contemporaneo.(ANSA).