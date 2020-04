Libraia indipendente, riaprire? Io non gioisco

(di Giovanni Franco) (ANSA) - PALERMO, 11 APR - Quel nuovo modo durante la pandemia, di ascoltare i clienti e di vendere saggi e romanzi a domicilio, ora sarà messo a rischio o addirittura potrebbe ridursi al lumicino. E per Teresa Stefanetti 47 anni, la riapertura della sua libreria indipendente a Trapani, prevista per il 14 aprile prossimo, secondo il nuovo Dpcm, non sarà un evento da salutare con gioia. Lei è perplessa: "da un lato sono contenta perché è un ritorno alla normalità, dall'altra parte non mi sento sicura che siamo pronti per ricominciare, per ora andava bene così". Quella che sembra un'affermazione fuori dal coro dei consensi, ha delle lucide motivazioni. "In questi giorni di chiusura - spiega - ho lavorato con le consegne a domicilio con un fattorino autorizzato. E' stata un'attività insolita e certosina con richieste che arrivavano con messaggi al telefono attraverso sms o whats app a qualunque ora del giorno o della notte. Temo adesso che la gente, per paura del contagio del coronavirus, sia restia a venire in libreria". In questi ultimi giorni di serrata delle saracinesche, Teresa ha stabilito nuovi contatti anche con clienti che conosceva di sfuggita e che adesso si sono soffermati a chiederle consigli e suggerimenti sui volumi da acquistare. "Un lavoro interessante - dice - alcuni mi hanno anche domandato come ricominciare a leggere, quali titoli approfondire. Un confronto costruttivo insomma. Ci siamo inventati, noi librai, mille modi per fare sapere che non eravamo scomparsi". E adesso sul prossimo futuro per la libraia si addensano alcune ombre: "Riapriranno anche i colossi del settore con la consegna on line dei grandi distributori in maniera massiccia. Io e altri colleghi abbiamo invece inventato la consegna indipendente". Teresa fa questo lavoro da oltre 20 anni: "mi ero appena diplomata - ricorda -, e in attesa dell'università cercavo un lavoretto per l'estate. Fu una mia insegnante a dirmi che suo marito, proprietario della libreria con un socio, aveva bisogno di qualcuno che leggesse i libri per consigliarli ai clienti. È così che mi sono appassionata a questo mestiere, e quando nel '97 mi hanno proposto di rilevare l'attività, la Libreria del Corso si è trasformata nella mia attività principale". Le perplessità della libraia sono amplificate, e si trasformano in preoccupazioni anche in alcuni lettori incalliti come Rosana Rizzo, 58 anni, docente di lettere in un liceo a Palermo: "ma e' iniziata la fase 2? Perché in caso contrario non capisco, l'apertura delle librerie. - afferma - Prevengo le alzate di scudi dichiarando che sono una divoratrice di testi ai limiti della patologia, ma questa decisione mi sembra tanto simbolica quanto pericolosa. I simboli sono importanti, ma una cosa sono gli applausi, le canzoni, gli inni di pochi minuti, altra cosa l'ingresso in un locale che non è un market, un panificio dove prendi alla svelta ciò che ti serve e corri a casa". (ANSA).