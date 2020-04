Da Meccatronica oltre 30mila mascherine

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - Sono oltre 30.000 le mascherine chirurgiche 'made in Sicily' consegnate dalle aziende del distretto Meccatronica che hanno diversificato le produzioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Settecento sono le visiere in 3D per medici su commessa della Protezione civile regionale per gli ospedali siciliani, circa 16.000 litri di gel igienizzante distribuiti sul mercato. Le linee produttive stanno lavorando a pieno ritmo da settimane per fare fronte ai preventivi per altre 60 mila mascherine, 1.400 visiere ed ulteriori altri 500 litri di gel. Le richieste a "Sos Covid Meccatronica" sono in continuo aumento, cinque volte superiori alle consegne già effettuate.

Tra i destinatari dei prodotti del Distretto ci sono associazioni, enti, aziende pubbliche e private, e anche alcune Arcidiocesi. "Le filiere tessili del distretto si sono attrezzate in tempi rapidi, lavorando senza sosta per mettere in sicurezza i nostri sanitari e i cittadini siciliani", dice Antonello Mineo, presidente del Distretto Meccatronica.