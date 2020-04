A Palermo posti blocco e code ai mercati

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - Le Forze dell'ordine stanno presidiando stamane le principale arterie stradali a Palermo in vista del ponte per le festività pasquali. Posti di blocco sono stati istituiti agli ingressi autostradali e sulla statali per cercare di limitare gli spostamenti verso le seconde case di villeggiatura, proibiti dai Decreti del governo e dalle ordinanza del Presidente della Regione. Numerosi i palermitani in fila per gli ultimi acquisti in vista della chiusura di domenica e lunedì. Il governo regionale ha deciso ieri sera di prolungare la chiusura dei negozi di generi alimentari fino alle 23, ma questa decisione non ha evitato la corsa agli acquisti sin dalle prime ore del mattino.

Lo storico mercato di Ballarò è pieno di persone che affollano le bancarelle. Code anche davanti ai supermercati. Non tutti indossano mascherine e guanti. (ANSA).