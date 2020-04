Ricorrenza #stateacasa, soffrono bambini

10 marzo-10 aprile: due date, sotto l'hashtag #stateacasa, che segnano 32 giorni di isolamento dopo il Dpcm del presidente Conte che ha imposto le restrizioni agli italiani a causa del coronavirus. Famiglie chiuse in casa, bambini che in Sicilia, dopo l'ordinanza del presidente della Regione, non possono uscire e passeggiare davanti al marciapiede dell'abitazione. I dati mostrano che i siciliani in linea di massima rispettano le indicazioni degli amministratori. A Palermo e in provincia, dal 10 marzo, sono state controllate 89.709 persone. Sanzioni e denunce riguardano 6.701 persone (159 per false attestazioni), 5 sono state arrestate per altri reati commessi pero' violando anche le ordinanze. Gli esercizi commerciali - sono dati della prefettura di Palermo - ispezionati sono stati 25.608, i denunciati 74, i sanzionati 35 e le attività sospese 7. I vigili urbani di Palermo hanno controllato 3.812 persone denunciandone 41 e sanzionandone 51. A Catania e provincia dall'1 al 7 aprile i sanzionati sono stati 1165 i denunciati 11. Le strade a Palermo sono deserte. Negli ultimi giorni c'è più movimento, la gente continua fare la fila a rispettosa distanza davanti ai market, mentre nei mercati popolari, quasi vuoti rispetto alla norma, le distanze di sicurezza vengono rispettate un po' meno. La gente si sta attrezzando per la Pasqua e Pasquetta tenendo conto della stretta voluta dal governatore Nello Musumeci per i giorni di festa: blocco delle consegne a domicilio. Sono tantissimi che ordinano al telefono la spesa per farsela arrivare a casa entro domani. Da via Notarbartolo al Politeama, lungo l'asse di via Libertà, l'unico centro di attività ancora visibile è la storica tabaccheria Giacalone. "Abbiamo avuto un calo di vendite dell'85% - dice Francesco, il titolare - Restiamo un punto di riferimento per le rare persone che passano: qualcuno compra un cioccolatino, qualche altro una bibita. Ma è una debacle economica, come lo Stato sa bene, perché i nostri prodotti sono quasi tutti sotto marchio del Monopolio". I prezzi nei market in questo mese sono lievemente alzati. Non si trovano tutti i prodotti. E' calata a Palermo la benzina che si trova anche a 1,30 euro contro 1,50-1,70 del 10 marzo. "Soffriamo molto per i nostri bambini - dicono alcune mamme che hanno formato una chat di amiche - Non possiamo portarli fuori, anche se di nascosto ogni tanto una boccata d'aria davanti casa gliela facciamo prendere. Ma il fatto che non possono avere relazioni e contatti tra di loro a volte li rende tristi a volte anche aggressivi. Sono loro che soffrono di più a stare in casa".