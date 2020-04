Miscusi,Barilla,Cuttaia: Pasqua al Sacco

(ANSA) - MILANO, 9 APR - Il pranzo di Pasqua è solidale all'ospedale sacco di Milano con MISCUSI, Barilla e lo chef stellato Pino Cuttaia che cucineranno per infermieri e medici dell'ospedale milanese.

"Nel buio iniziale del Covid (abbiamo 300 persone a casa), cercavamo una luce e così abbiamo iniziato a portare pasti agli ospedali per sostenerli ed evitare di sprecare quello che avevamo in magazzino. Pino Cuttaia, tra i primi ad offrirci il suo aiuto e poi Barilla e altri undici fornitori che ringrazio" ha spiegato Alberto Cartasegna, fondatore e ceo di miscusi che ha dieci ristoranti e trecento dipendenti, temporaneamente chiusi come da decreto. "Se non c'è anche "solidarietà" non possiamo considerare completa la missione di un'impresa" ha commentato Luca Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla.