Esercito, uova Pasqua a oncologia bimbi

(ANSA) - CATANIA, 9 APR - Militari del 62esimo reggimento fanteria Sicilia della Brigata Aosta hanno consegnato delle uova Pasqua in cioccolato agli oltre 70 bambini ricoverati nei reparti di oncologia degli ospedali Cannizzaro, Garibaldi-Nesima e Policlinico- Vittorio Emanuele di Catania. L'iniziativa è stata promossa, attraverso il contributo spontaneo e volontario dei militari dell'esercito della caserma Sommaruga, per "donare un sorriso ai bambini dell'hinterland catanese affetti da gravi patologie". Il 62° reggimento fanteria Sicilia, per l'emergenza sanitaria Covid-19 sta fornendo supporto alla Prefettura di Catania con i militari già operativi nell'ambito dell'operazione Strade sicure, per il controllo delle autocertificazioni dei cittadini che si spostano sul territorio, presenziando, inoltre, presso gli ipermercati con l'intento di scongiurare fenomeni di saccheggio di generi alimentari. (ANSA).