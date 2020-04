Covid-19: nonna compie 104, festa in Rsa

(ANSA) - SALINA (MESSINA) In tempi di coronavirus a Salina c'è anche Concettina Vaques, la 'nonnina' dell'Isola delle Eolie, che ha compiuto 104 anni ed è stata festeggiata a Valdichiesa nel centro anziani diretto dal parroco Giuseppe Brancato. A farle gli auguri le signore ospiti della casa di riposo del comune di Leni. "Certo una festa inedita - ha commentato il parroco Brancato - a quella per la nostra cara Concettina, avrebbero voluto essere in tanti: i nipoti, gli amici, i ragazzi del progetto 'UmanaMente'. La festa c'è stata ugualmente, però con le ospiti della casa di riposo ed il personale. Ti promettiamo - chiosa il parroco - che per i tuoi 105 anni saremo tutti presenti".(ANSA).