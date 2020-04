Coronavirus: Musumeci, favorevole a confermare linea rigore

(ANSA) - PALERMO, 09 APR - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione della 'cabina di regia' tra Governo e Regioni con il premier Giuseppe Conte per l'emergenza coronavirus. Nel suo intervento, il presidente ha detto di essere "favorevole a confermare la linea del rigore e della fermezza, concordando con Palazzo Chigi la proroga fino al 3 maggio delle attuali restrizioni", procedendo solo "successivamente a una riapertura parziale e graduale delle attività".

Tra le proposte fatte, anche quella di valutare la ripartenza dei cantieri stradali che garantiscano il distanziamento sociale "se a maggio i numeri dei contagi ci daranno ragione". Musumeci ha aggiunto: "Sono lavori che possono essere svolti anche con una riduzione dei disagi per gli utenti, visto che le strade sono deserte". Un altro tema è l'autorizzazione alle attività di prevenzione degli incendi boschivi, in vista dell'estate. Infine il governatore ha chiesto a Conte "la possibilità di inserire nel prossimo decreto una semplificazione delle procedure di gara per la distribuzione alle famiglie delle risorse stanziate dalla Regione Siciliana ai Comuni".

Alla videoconferenza ha partecipato anche l'assessore alla Salute Ruggero Razza, i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza, oltre a una delegazione dei Comuni e delle Province italiane.