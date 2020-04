Incendio su nave, salvo equipaggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 8 APR - Dodici componenti l'equipaggio del mercantile Bellatrix, in transito a 180 miglia a sud est di Catania, sono stati soccorsi dopo che sull'imbarcazione è scoppiato un incendio non controllabile nella sala macchine a poppa.

L'allarme è scattato dopo che alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria, che ha assunto il coordinamento dei soccorsi, è giunto il mayday dalla nave. Dal porto di Roccella Jonica è stato disposto l'invio di una motonave e dalla Centrale della Guardia costiera di Roma sono state allertate le navi in transito nella zona. Aerei sono stati fatti decollare dalla Guardia costiera di Catania e da quella di Pescara mentre sono state dirottate sul posto le navi Diciotti e Alpino. L'equipaggio è stato recuperato dalla motonave Arife mentre la nave sarà raggiunta per essere recuperata da un rimorchiatore ingaggiato dalla società armatrice. La nave, le informazioni assunte, era priva di carico e nella zona non sono visibili forme di inquinamento. La situazione viene monitorata.